Torino: nuova zona pedonale e intervento di arte urbana

Proseguono le pedonalizzazioni a Torino. Il nuovo intervento, che ha avuto oggi il via libera della Città, riguarda il tratto finale di via Agostino da Montefeltro, tra via Bertini e la ferrovia, area che potrà essere adibita a sosta di biciclette, monopattini e scooter, ma anche diventare un nuovo spazio pubblico, fruibile dai cittadini, in cui promuovere momenti di animazione sociale ed eventi culturali. La Giunta ha poi approvato anche un intervento di arte urbana su una parte di marciapiede della vicina via Egeo, dove saranno realizzati disegni geometrici colorati che prevede la realizzazione ispirati all'architettura industriale della zona. L'intervento è stato presentato dall'associazione no profit Print Club Torino, che si occuperà anche della realizzazione e della manutenzione del progetto, con lavori che partiranno e si concluderanno entro l'autunno.