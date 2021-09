Torino: ingegneri e architetti, c'è bisogno di interloquire

"Abbiamo bisogno di interloquire con la politica e con quelli che saranno i rappresentanti della città perché siamo gli esecutori delle loro visioni e strategie". Così i Consigli dell'Ordine degli Architetti, della Fondazione per l'architettura e dell'Ordine degli Ingegneri, sull'assenza di nove candidati sindaci su tredici al confronto organizzato oggi in vista delle elezioni amministrative. All'appuntamento sono intervenuti solo Stefano Lo Russo, candidato del centrosinistra, e Angelo D'Orsi, della Coalizione delle sinistre. La candidata M5s-Verdi, Valentina Sganga, ha risposto per iscritto alle domande, mentre quello di Italexit, Ivano Verra, si è confrontato all'aperto con gli organizzatori del confronto perché senza Green pass. "Mi dispiace che non siano tutti presenti e di non avere neanche le loro risposte scritte, perché abbiamo bisogno di interloquire con la politica e con quelli che saranno i rappresentanti della città", sottolinea Maria Cristina Milanese, presidente dell'Ordine degli Architetti. "Leggendo i programmi ho fatto molta fatica a rintracciare una collaborazione, un riconoscimento del nostro ruolo", rincara la dose Alessio Toneguzzo, presidente dell'Ordine degli Ingegneri, secondo cui la sua categoria, come gli architetti, dovrebbero essere considerate "quasi dei soci dell'amministrazione".

Per i tre candidati che hanno partecipato all'iniziativa, il coinvolgimento di architetti e ingegneri è fondamentale per favorire uno sviluppo della città anche dal punto di vista del benessere dei torinesi. Per Lo Russo Torino "è una città che richiede una cura shock di visione e progettualità per poter far ripartire il motore economico del nostro territorio e l'aggancio alla ripresa sarà strettamente collegato alla capacità di esecuzione delle progettualità sulle quali verranno stanziati i finanziamenti pubblici. Bisogna coniugare sviluppo, innovazione e ricucitura sociale". Un tema su cui concorda D'Orsi, che rilancia però il suo slogan "non un mattone in più, che non significa - dice - smettere di fare cose ma recuperare invece di aggiungere. E farlo a partire dalle periferie, che sono rimaste il buco nero delle ultime amministrazioni. Bisogna lavorare su una prospettiva di recupero e valorizzazione, anche morale, e architetti ingegneri in questo hanno un ruolo centrale". "Abbiamo sempre voluto una città che metta al primo posto benessere cittadini senza bloccare lo sviluppo della città. Nostro obiettivo - conclude Valentina Sganga nelle sue risposte scritte - è la riqualificazione del patrimonio immobiliare già esistente, senza consumo di suolo, che vedrà il coinvolgimento di queste categorie professionali. Puntiamo a una città giovane ed europea che ha bisogno di essere progettata da giovani architetti".