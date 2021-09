Piemonte: usi civici, Cirio presenterà proposta legge

Per regolamentare gli usi civici, che hanno grande impatto su molte attività in particolare in ambito turistico e sportivo, la Giunta regionale presenterà nelle prossime settimane una proposta di legge. Lo rende noto il Presidente della Regione Piemonte, di concerto con il Presidente della VI Commissione che ha ritirato l'emendamento nel collegato al bilancio proprio in vista della proposta di legge che sarà presentata a breve dalla Giunta.