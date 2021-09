Piemonte: riordino ordinamento regionale, ripresa discussione

È ripresa in Consiglio regionale la discussione sulla legge di riordino dell'ordinamento regionale del Piemonte, iniziata nelle scorse settimana. L'obiettivo della Giunta Cirio, che ha licenziato il provvedimento nella primavera scorsa, è arrivare all'approvazione entro oggi, ultima seduta prima della pausa per le elezioni amministrative. Numerosi gli emendamenti presentati da maggioranza e opposizione ai 73 articoli del provvedimento, intende modificare alcune leggi regionali di settore per aggiornarle, attualizzarle e renderle più coerenti con il riparto delle competenze Stato-Regioni. In buona parte si tratta di norme tecnico-giuridiche, ma anche di taglio più politico come la disciplina per i genitori separati e la caccia, temi per i quali, secondo la minoranza, sarebbe stato più opportuno procedere con disegni di legge specifici.