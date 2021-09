Politecnico, nasce esperto Ingegneria sicurezza industriale

Sono aperte le iscrizioni al Master universitario di secondo livello in "Ingegneria della sicurezza industriale e analisi dei rischi", coordinato dalla professoressa Micaela Demichela del Disat - Dipartimento Scienza Applicata e Tecnologia del Politecnico. Il percorso didattico-scientifico della durata di un anno è rivolto ai possessori di laurea quadriennale o quinquennale del vecchio ordinamento o di laurea magistrale in materie tecnico-scientifiche e in particolare in Ingegneria, Architettura, Chimica, Medicina, Geologia e Scienze Fisiche e Naturali, Tecniche della Prevenzione o altri titoli che saranno valutati dalla Commissione di selezione del Master. L'accordo fa seguito al Protocollo d'intesa del 22 aprile 2020 con il quale il Politecnico di Torino e la Direzione regionale Inail Piemonte si sono impegnati a promuovere la salute e la sicurezza negli ambienti di lavoro. Obiettivo del Master è infatti quello di proporre una preparazione multidisciplinare che consenta ai partecipanti di inserirsi nelle diverse realtà professionali, pubbliche e private, fornendo gli strumenti necessari per lo sviluppo e l'attuazione della prevenzione e per l'aggiornamento continuo delle proprie conoscenze. La figura professionale che risulterà formata dal Master è quella di esperto in Ingegneria della Sicurezza Industriale e Analisi dei Rischi, conformemente con quanto previsto dalla legislazione vigente. Inail Piemonte finanzia 12 borse di studio, pari a 4.000 euro ciascuna, da assegnare un base a una graduatoria formulata a seguito di valutazione del merito (voto di laurea), dei requisiti professionali (esperienze formative e lavorative nel campo della sicurezza dei luoghi di lavoro) e del reddito degli iscritti. Collaborerà al Master anche la Camera di Commercio di Torino.