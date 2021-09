Covid: in Piemonte 278 casi 2 morti e -12 ricoverati

Lieve aumento dei ricoverati in terapia intensiva, oggi in Piemonte: sono 23 (+ 2 rispetto a ieri), mentre negli altri reparti si registra un calo di 14 pazienti e il totale scende a 185. I nuovi casi riportati dall'Unita' di crisi della Regione sono 278, l'1,4% sui 19.810 tamponi diagnostici processati (14.131 antigenici. Due i morti, di cui 1 oggi, il totale delle vittime da inizio pandemia sale a 11.751. Le persone in isolamento domiciliare sono 3.578, i nuovi guariti 246. Dall'inizio della pandemia in Piemonte ci sono stati 381.531 casi di positività al Covid e 365.994 guarigioni.