Finpiemonte: Regione, presto la nomina del nuovo cda

"Finpiemonte avrà presto il nuovo cda". Lo ha affermato l'assessore regionale Marco Protopapa rispondendo, a nome della giunta, oggi in consiglio regionale alle interrogazioni di M5s e Pd. "A seguito dell'approvazione da parte dell'assemblea straordinaria degli azionisti di Finpiemonte della riduzione del numero degli amministratori da 5 a 3, la Regione provvederà alla nomina del nuovo cda. Nell'immediato l'operatività aziendale sarà garantita dal Collegio sindacale e tramite le deleghe gestionali già attribuite ai dirigenti della società in occasione delle dimissioni del direttore generale". L'assessore ha poi ricordato che "a seguito dei chiarimenti richiesti dalla Regione stessa nell'assemblea straordinaria degli azionisti di Finpiemonte del 16 settembre circa la decadenza o meno del cda (dopo le dimissioni di 3 membri) e dopo la disponibilità del vicepresidente a dimettersi, il Collegio sindacale ha risposto che l'attuale cda debba ritenersi decaduto dal momento in cui le modifiche statutarie saranno iscritte al registro delle imprese e le dimissioni del vicepresidente saranno efficaci. A quel punto la Regione nominerà il nuovo cda".