Meteo: giornata in prevalenza poco nuvolosa

A Torino oggi, giovedì 23 settembre, giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 23°C, la minima di 17°C, lo zero termico si attesterà a 4083m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Est-Sudest. Nessuna allerta meteo presente. Piemonte: condizioni di stabilità sul Nord Ovest, con giornata asciutta ovunque e caratterizzata da cieli poco o parzialmente nuvolosi, al più nuvolosi nel primo mattino sulle aree prealpine occidentali. Clima gradevole, con valori massimi intorno ai 24-26°C. Venti deboli ovunque.