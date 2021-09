Regione Piemonte: riordino ordinamento, voto in prossima seduta

Si è chiusa alle 18 di ieri la discussione in Consiglio regionale sulla legge di riordino dell'ordinamento regionale senza arrivare all'approvazione finale come invece era stato indicato dalla riunione dei capigruppo. L'aula è arrivata a discutere 72 dei 73 articoli contenuti nel provvedimento, compresi i numerosi emendamenti, al netto dei tanti cancellati in corso d'opera, ma ugualmente è stato deciso di continuare le operazioni di voto alla prossima seduta. Seduta che potrebbe tenersi anche dopo l'elezione del prossimo sindaco di Torino a meno che i capigruppo, che si riuniscono oggi non decidano di convocarne una in tempi brevi.