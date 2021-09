Torino: Lo Russo, contrario a privatizzare trasporto locale

"Ci sono servizi pubblici che rappresentano la qualità dell'amministrazione comunale, Gtt è uno di questi. Il trasporto pubblico di Torino è un servizio essenziale e sono contrario a forme di privatizzazione". Ad affermarlo il candidato sindaco di Torino del centrosinistra, Stefano Lo Russo, che questa mattina ha incontrato i lavoratori dell'azienda di trasporto pubblico locale al deposito del Gerbido. "Non solo - aggiunge condividendo alcune immagini su Facebook -, alla mobilità pubblica servono nuove risorse per migliorare il servizio in tutti i quartieri e le condizioni di lavoro delle lavoratrici e dei lavoratori. Le esternalizzazioni di alcuni servizi centrali, ad esempio le manutenzioni, rappresentano un impoverimento dell'azienda stessa". Da Lo Russo va poi "un ringraziamento particolare agli autisti che, in un periodo difficile come questo della pandemia e soprattutto nella fase più critica, hanno garantito sempre il servizio pubblico per tutti".