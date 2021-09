Carceri: interrogazione in Senato su situazione Torino

Una interrogazione parlamentare sulla situazione del carcere di Torino è stata presentata in Senato dopo che il segretario generale del sindacato autonomo di Polizia penitenziaria Osapp, Leo Beneduci, nelle settimane scorse ha denunciato pubblicamente le condizioni in cui sono costretti a lavorare gli agenti. "La tensione è alle stelle - aveva detto - e il personale è abbandonato a sé stesso, nella totale assenza di relazioni con l'amministrazione". Tra i parlamentari firmatari dell'interrogazione c'è la senatrice legista Marzia Casolati: "La Lega chiede con urgenza che il Ministro della Giustizia ponga la massima attenzione verso una situazione divenuta insostenibile a discapito della nostra Polizia Penitenziaria - spiega - che oltre a svolgere un faticoso e delicato ruolo all'interno del carcere di Torino, si ritrova costretta a subire delle condizioni di lavoro inappropriate e che al più presto vengano messi in atto dei provvedimenti a supporto della delicata situazione".