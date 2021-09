Notte Europea Ricercatori, da domani 250 proposte gratuite

Apre a Torino, domani, l'edizione 2021 della Notte Europea dei Ricercatori, in una formula completamente rinnovata e ampliata, con oltre 250 proposte gratuite per un pubblico di tutte le età. Cuore dell'evento, il Castello del Valentino, residenza sabauda sede del Politecnico di Torino, aperto alla città con 42 stand, a cui si aggiungono i 6 allestiti presso l'Orto Botanico dell'Università degli Studi di Torino. Organizzata dal Politecnico di Torino, capofila del progetto, e dall'Università degli Studi di Torino, sotto il cappello della Commissione Europea con il progetto Sharper - Sharing Researchers' Passion for Engaging Responsiveness e con il patrocinio del Comune di Torino. Main partner sarà Intesa Sanpaolo. La Fondazione Compagnia di San Paolo, nell'ambito di Sistema Scienza Piemonte, ha voluto ancora una volta garantire il proprio sostegno all'iniziativa, resa possibile anche grazie alla proficua collaborazione di 27 partner del territorio. Nelle due giornate del 24 (dalle 15 alle 24) e 25 settembre (dalle 10.30 alle 19.30), il pubblico potrà scoprire, finalmente di nuovo in presenza, laboratori, esperimenti, giochi, racconti di scienza, esposizioni e spettacoli, presentate al pubblico in 12 differenti sedi (Castello del Valentino, Sede centrale del Politecnico, Orto botanico, Palazzo del Rettorato dell'Università, Complesso Aldo Moro, Museo di anatomia umana Luigi Rolando, Museo di antropologia criminale Cesare Lombroso, Museo della frutta Francesco Garnier Valletti, Cortile palazzo degli Istituti anatomici, Centro Interdipartimentale di ricerca per le Biotecnologie molecolari, Dipartimento di Scienze cliniche e biologiche, Inrim).