Corteo tassisti a Torino, serve nuova legge regionale

I tassisti tornano in piazza a Torino, dopo la pausa estiva che ha interrotto la protesta dei mesi precedenti. Decine di auto bianche si sono ritrovate oggi in piazza Vittorio per raggiungere in corteo piazza Castello. Al centro della protesta la richiesta di differenziare il servizio taxi da quello dei noleggi con conducenti, gli Ncc, con una legge regionale. Secondo i tassisti, infatti, le regolamentazione attuale è discriminatoria. Ad esempio, sottolineano, "c'è bisogno di limitazioni anche per loro, in particolare per quanto riguarda l'area di lavoro. Basti pensare che noi possiamo prestare servizio in un'area ristretta di 30 comuni, mentre gli Ncc di un comune ben lontano da Torino posso tranquillamente venire a lavorare qui". I manifestanti minacciano altri scioperi se "la politica non interviene per tutelarci". I rappresentati di categoria hanno incontrato prima l'assessore alla Sicurezza della Regione Piemonte, Fabrizio Ricca, che ha raggiunto i manifestanti in piazza; poi una delegazione è stata ricevuta dall'assessore regionale ai Trasporti Marco Gabusi. Nei prossimi giorni ci sarà un nuovo incontro.