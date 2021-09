Meteo: bel tempo con sole per l'intera giornata

A Torino oggi, venerdì 24 settembre, bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 26°C, la minima di 14°C, lo zero termico si attesterà a 4037m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sudovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Est-Nordest. Nessuna allerta meteo presente. Piemonte: si conferma il campo anti-ciclonico sul Nord Italia garanzia di tempo stabile e ben soleggiato. Temperature in ulteriore aumento a tutte le quote con clima tardo estivo e valori massimi intorno ai 26-28°C. Venti deboli meridionali in rotazione ai quadranti sud-orientali; Zero termico nell'intorno di 3700 metri. Mar Ligure di Ponente e Mar Ligure di Levante poco mosso.