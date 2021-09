Slow Food presenta sua "ricetta" a candidati

Anche il cibo "buono, pulito e giusto" entra nella campagna elettorale per Palazzo Civico. La Condotta di Slow Food Torino Città ha infatti stilato un documento con 9 proposte per i candidati sindaco e per la prossima amministrazione alla quale viene richiesto di individuare "un luogo di incontro e discussione con il mondo food per definire e concordare linee guida per un settore divenuto sempre più importante nella nostra città". Il documento affronta questioni come la qualità delle mense o il tema della movida proponendo su questa "una riflessione collettiva con i soggetti interessati per conciliare urbanistica e ristorazione e costruire luoghi sostenibili e vivibili". Si chiede, inoltre, un "salto di qualità" degli eventi legati a questo settore, "non più e non solo manifestazioni annuali o biennali in determinati periodi dell'anno, ma Torino come città del gusto e dell'enogastronomia permanente, e vetrina regionale, dal locale al globale". Si parla poi di conversione verde e cambiamenti climatici, suggerendo di "favorire la nascita di orti urbani", e della volontà di "sviluppare anche in città le attività relative ai 'mercati della terra'" e di "favorire la creazione di Comunità anche attorno al cibo che diventino luogo di cultura e aggregazione". Infine il tema dell'accesso al cibo per tutti e la centralità del commercio di prossimità.