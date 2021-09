Lo Russo, centrosinistra è discontinuità da passato

"Il tema della discontinuità è molto importante, noi ci candidiamo come centrosinistra in maniera decisa e determinata nel costruire una piattaforma e auspichiamo che la grande maggioranza degli elettori, comprese le persone che nel 2016 diedero fiducia al M5s e che adesso sono i delusi principali dell'esperienza di governo, possano dare il loro consenso alla nostra coalizione. Così come la larga fetta di elettorato moderato che non ha voglia di finire nelle mani di Salvini e Meloni che forse non sono propriamente una garanzia su temi come diritti o ambiente che sono quelli che stanno a cuore al centrosinistra". Così il candidato sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, intervenuto oggi alla trasmissione Omnibus di La7. "Il giudizio sull'amministrazione uscente non è sicuramente positivo - aggiunge Lo Russo -, ed è largamente condiviso dalla stragrande maggioranza dei torinesi. Il centrosinistra si presenta con un proprio progetto a Torino e siamo convinti che la nostra proposta possa essere quella che può ridare slancio alla città".