Carte bollate

Dicono che… almeno nelle querele ha voluto mostrare la stessa schiena dritta del suo antico mentore, Matteo Renzi. Proprio come il leader di Italia Viva, infatti, Davide Ricca – presidente della Circoscrizione 8 di Torino, passato con certa disinvoltura dalle trattative per un posto nel centrosinistra al sostegno aperto al centrodestra di Paolo Damilano – ha deciso di spedire la letterina del suo avvocato a tutti coloro che lo hanno attaccato sui social nei giorni successivi al salto della quaglia. La richiesta del legale? Un risarcimento economico per il danno di immagine subito o scuse pubbliche.