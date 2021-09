Torino: Serritella, Damilano e Lo Russo studino nostri 5 anni

"Damilano e Lo Russo studino cosa è successo a Torino negli ultimi cinque anni". Così il deputato M5s Davide Serritella a proposito del faccia a faccia, che definisce "surreale", tra il candidato di centrodestra Paolo Damilano e quello del centrosinistra Stefano Lo Russo su La7. "La conduttrice - attacca Serritella - ha posto come premessa che i suoi due ospiti fossero 'i favoriti' e che Torino è 'una città in declino' . Il tutto senza che la nostra candidata M5s Valentina Sganga, misteriosamente esclusa dal confronto, potesse controbattere". Per il parlamentare si tratta di "un fatto grave di per sé e scorretto, considerando che il M5S è la forza politica che ha governato la città negli ultimi cinque anni. Damilano - prosegue - parla di rilancio grazie al Pnrr. Ma sa che noi abbiamo portato oltre 1,6 miliardi in cinque anni e che Torino è stata già rilanciata? Lo Russo invece vuole discontinuità rispetto alla Giunta Appendino? Curiosa affermazione da parte del candidato del Pd che rinnega i riconoscimenti importanti arrivati in questi mesi per il lavoro fatto finora da Chiara Appendino. Dall'aerospazio, all'innovazione, al green e sostenibilità, dallo sport al recupero di aeree dismesse. Siamo riusciti persino a togliere alla nostra città la maglia nera dell'inquinamento. Trovo preoccupante e gravi le affermazioni di Lo Russo che come prevedibile vuole restaurare la vecchia politica e riportare Torino a tristi primati", conclude Serritella.