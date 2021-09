Università: Torino, festival su origine codici informatici

L'Università di Torino ha presentato oggi Codefest, il primo festival al mondo dedicato al codice sorgente, cioè al codice che sta alla base di ogni programma informatico. L'appuntamento, dal 27 settembre all'8 ottobre, prevede incontri, conferenze, spettacoli, laboratori, concerti e una mostra. È organizzato dai Dipartimenti di Filosofia e Scienze dell'Educazione, Informatica e Fisica dell'Università di Torino e dall'Associazione Codexpo.org. Al centro dell'evento, l'idea che la programmazione e i suoi linguaggi rappresentino un importante fenomeno culturale, oltre che tecnologico. Non solo computer dunque, ma molti altri temi: "linguaggi artificiali, poesia digitale, scrittura del codice, codice e società, patrimonio e estetica del codice". Il festival si svolgerà in modalità mista, soprattutto online, ma anche in presenza. La mostra Code Show spiegherà i codici storici, ricostruendo i loro contesti di creazione e uso. In programma anche la presentazione del Museo del Codice Sorgente Online. Ci sarà anche uno spettacolo di teatro virtuale, Hello, Ada!, su Ada Lovelace, matematica londinese e prima programmatrice della storia. E ancora, conferenze e laboratori come il workshop del calligrafo Massimo Polello dedicato alla scrittura a mano di parti selezionate di codice sorgente. Inoltre esperienze musicali come Hello World, una suite scritta dal Maestro Nicola Campogrande appositamente per la prima edizione di Codefest. Tutto quello che avverrà durante il festival sarà accessibile online agli utenti registrati su https://codefe.st. Gli eventi saranno trasmessi in streaming sul canale del festival.