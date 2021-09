VERSO IL VOTO

"A Torino si vince al centro" Berlusconi scrive ai torinesi

L'ex premier sostiene, a distanza, Damilano, un moderato che viene dal mondo dell'impresa. E invita all'unico "voto utile", quello per la lista di Forza Italia. La città deve tornare a svolgere un ruolo trainante, anticipatore, innovativo

«Gentile elettrice, caro elettore di Torino, il prossimo 3 e 4 ottobre sarete chiamati a decidere il futuro della vostra bellissima città. Dal vostro voto dipenderà quale sarà la Torino dei prossimi anni, quella in cui vivrete e vivranno i vostri figli. La vocazione di Torino è quella di essere una capitale – è stata la prima capitale d’Italia – e deve tornare a svolgere un ruolo trainante, anticipatore, innovativo. È una città concreta e operosa, con grandi tradizioni da salvaguardare nell’industria manifatturiera e una crescita del turismo e del terziario che va tutelata e rafforzata». Lo scrive su facebook Silvio Berlusconi, invitando i cittadini del capoluogo piemontese a votare Forza Italia, «l’unico voto davvero utile». Una scelta, quella della missiva diffusa sui social, per ovviare all’impossibilità di essere fisicamente sotto la Mole per la campagna elettorale.

Per Berlusconi «occorre un’amministrazione adeguata. Non lo sono state né le giunte di sinistra che hanno guidato Torino per quasi trent’anni, né l’ultima dei Cinque Stelle. Torino è in affanno: la povertà è aumentata, l’occupazione diminuita, i servizi per le famiglie ridotti, il sostegno ai giovani dimenticato. Bisogna cambiare, nel segno della concretezza e dell’operosità. Per questo Forza Italia ha scelto di sostenere un candidato civico di grande qualità, un moderato che viene dal mondo dell’impresa come Paolo Damilano. Al suo fianco ci sarà Forza Italia con una squadra profondamente rinnovata, anche nelle candidature, scelte in base alla professionalità e alle competenze da mettere al servizio della collettività. La partita a Torino si vince al centro. Per questo l’unico voto davvero utile sarà quello dato alla nostra lista “Forza Italia per Damilano” che, riunendo in una federazione tutte le componenti centriste, costituisce la Casa per tutti i moderati torinesi. Il nostro personale impegno, quello dei nostri candidati e dei nostri dirigenti sarà quello di riportare Torino ad essere protagonista in Italia e nel mondo», conclude il leader di Forza Italia.