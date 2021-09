Meteo: nubi sparse alternate a schiarite

A Torino oggi, sabato 25 settembre, nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 25°C, la minima di 15°C, lo zero termico si attesterà a 4246m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord, al pomeriggio deboli e proverranno da Est. Nessuna allerta meteo presente. Piemonte: ultima giornata stabile grazie all'anticiclone, che tuttavia sarà in indebolimento favorendo un graduale aumento delle nubi dal pomeriggio-sera. Non esclusa in serata qualche debole pioggia sulla Liguria centrale. Clima gradevole ovunque, fresco al mattino e tardo estivo nel pomeriggio. Venti deboli.