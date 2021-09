Lo Russo, sento buona aria, possibili sorprese positive

"Sono convinto che potremmo avere delle sorprese positive. Ci stiamo credendo, abbiamo fatto un recupero pazzesco, sento una buona aria in Torino. Del ballottaggio ce ne occupiamo dopo". Così il candidato a sindaco del centrosinistra a Torino Stefano Lo Russo, intervenuto, oggi, a Tgcom24. "Noi, qualora andassimo al ballottaggio - ha aggiunto - ci rivolgeremo a tutti i torinesi, a quelli che ci voteranno al primo turno e anche a quelli che al primo turno non voteranno per noi. Noi avremo ovviamente piacere di avere i voti degli elettori degli altri 11 candidati, inclusi quelli del M5s".