Expocasa, green design e sostenibilità le nuove tendenze

Expocasa, fiera torinese dell'arredamento giunta quest'anno all'edizione numero 58, ha aperto i battenti oggi all'Oval del Lingotto Fiere. Fra le poche manifestazioni che non hanno saltato causa pandemia l'edizione 2020, sarà anche quest'anno a ingresso gratuito, come avvenuto lo scorso anno quando riuscì in un periodo difficile a raccogliere 35 mila visitatori. La fiera, per la seconda volta in autunno anziché nel tradizionale periodo primaverile, sarà visitabile tutti i giorni fino al 3 ottobre. Su 20 mila metri quadrati di spazi espositivi, sono presenti 100 stand e 200 marchi. Numerose le novità, ispirate alle tre parole d'ordine "green, design e sostenibilità". Al green, rivelatosi una vera necessità nei tempi delle chiusure, sono dedicati alcuni appuntamenti con esperti a cura dell'associazione Sguardo nel Verde. Un focus è dedicato all'illuminazione con l'area Expoluce curata dall'architectural light designer Giusy Gallina. Sono presenti approfondimenti sulla carta da parati, grande tendenza del momento, e sul distretto della rubinetteria piemontese. C'è anche una "Safe and clean area", poiché la recente esperienza ha insegnato quanto sia importante la corretta igienizzazione degli ambienti.

L'Adi, Associazione per il Disegno Industriale, propone una mostra con le eccellenze del design piemontese presentate all'Index 2019/20, prima selezione per concorrere al Compasso d'Oro. Una mostra all'ingresso del padiglione espone i migliori prodotti di arredo contemporaneo e iconico, a cura degli espositori presenti in Fiera. Spazio viene dato anche ai giovani designer grafici con l'esposizione Times New Yoman, un progetto di NewTab Studio che crea poster a partire dai meme presenti sui social. Per la prima volta sarà presente anche una business lounge riservata agli appuntamenti di espositori, agenti e rappresentanti del territorio. E non mancherà una zona con animazione riservata ai bambini. Alla fine della manifestazione sul sito expocasa.it sarà possibile rivivere la fiera in digitale, muovendosi con un mouse fra gli stand. "Le nuove esigenze ci hanno imposto una riflessione - sottolinea Fulvia Ramello, responsabile di Expocasa -. Il mercato si muove velocemente e così anche le richieste del pubblico che oggi è più che mai orientato alla ricerca del verde e della qualità. Si tratta di un forte ripensamento per una delle manifestazioni più longeve d'Italia che negli anni ha sempre cercato di intercettare le nuove esigenze mettendole a disposizione del pubblico". "Il grande successo dell'edizione 2020 - aggiunge - è stato importante. Oltre a uno straordinario risultato di pubblico e di volume d'affari per gli espositori, è stato anche un modello preso da esempio nell'intero comparto fiere, non solo italiano".