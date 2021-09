Covid: lieve incremento ricoveri in Piemonte, un decesso

Restano invariati, in Piemonte, i ricoveri in terapia intensiva per Coronavirus, che sono 23 come ieri, mentre nei reparti ordinari ci sono 12 pazienti in più rispetto a ieri, per un totale di 193 persone. I nuovi casi di persone positive al Covid-19 sono 215, pari allo 0.6% dei 36.696 tamponi eseguiti. Gli asintomatici sono 122 (56,7%). Le persone in isolamento domiciliare sono 3.606, gli attualmente positivi 3.822. L'Unità di crisi regionale ha registrato inoltre un decesso, non relativo alla giornata di oggi, mentre i pazienti guariti sono 165. Dall'inizio della pandemia, dunque, il Piemonte ha registrato 382.201 positivi, 11.755 decessi e 366.624 guariti.