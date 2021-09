Tennis & Friends, a Torino due giorni per la prevenzione

"Questo è davvero un tempo difficile, che dobbiamo superare tutti insieme nel segno della prevenzione, basta pensare che durante la pandemia il 40% dei pazienti oncologici non si è sottoposto ai dovuti controlli". Giorgio Meneschincheri, medico specialista in Medicina Preventiva e docente all'Università Cattolica del Sacro Cuore, ha inaugurato con queste parole la tappa torinese di Tennis & Friends, il progetto sociale Official Charity delle Nitto Atp Finals in programma oggi e domani nella storica cornice del Circolo della Stampa Sporting. "Se non rimediamo subito a questa situazione, assisteremo ad un drammatico aumento di morti - ha aggiunto Maneschincheri -. E quando parlo di prevenzione parlo anche di vaccini, che offriremo, in questi due giorni insieme a consulti medici e prestazioni specialistiche gratuite". Un "evento straordinario per la promozione in parallelo di sport e salute", dice la sindaca Chiara Appendino all'inaugurazione della due giorni. In dieci anni sono state effettuate 110 mila visite gratuite nell'ambito della manifestazione, che il suo presidente onorario, l'ex tennista Nicola Pietrangeli, definisce "un evento unico al mondo". Salute e prevenzione, dunque, insieme alla possibilità di trascorrere all'interno del Villaggio dello Sport, oggi e domani, una giornata in famiglia intrattenendosi con le molteplici attività presenti. Tra i numerosi "amici" di Tennis & Friends Max Giusti, Fernanda Lessa, Piero Chiambretti e Cristina Chiabotto.