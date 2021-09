Torino: Se, elettori distingueranno tra futuro e Medioevo

"Sappiamo che se vincerà la destra di Meloni, Salvini e del Popolo della Famiglia, Torino farà enormi passi indietro sul riconoscimento dei diritti e della dignità delle persone in ogni campo. Ma noi siamo convinti che le persone sapranno scegliere la strada del futuro e non del ritorno al Medioevo, come dimostra la straordinaria partecipazione alle manifestazioni di venerdì per il clima e di sabato per il Pride lgbtq+". Lo dicono i portavoce di Sinistra Ecologista Jacopo Rosatelli e Alice Ravinale. "Noi vogliamo che si continui a registrare i figli delle coppie dello stesso sesso, ma anche che si faccia di più - aggiunge Emanuele Busconi, attivista lgbtq+ e candidato di Sinistra Ecologista -. Occorre potenziare il servizio lgbt del Comune, aumentare le attività di educazione alle differenze in tutti i settori a partire dalle scuole e sostenere le iniziative delle associazioni, a differenza di quanto fa la Regione Piemonte".