Covid: in Piemonte 146 casi, leggero aumento ricoveri

Resta anche oggi invariato il numero di ricoverati Covid in terapia intensiva negli ospedali del Piemonte, sempre 23, mentre sale leggermente il dato negli altri reparti: +6, totale dei pazienti 199. Il bollettino dell'Unità di crisi della Regione riporta oggi anche 146 nuovi casi di positività, lo 0,8% sui 19.072 tamponi diagnostici processati (15.265 antigenici). C'è stato un decesso, registrato oggi ma relativo a giorni precedenti, il totale dei morti in Piemonte da inizio pandemia è ora di 11.756, Le persone in isolamento domiciliare sono 3.572, i nuovi guariti 172.