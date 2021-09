Eternit bis: a processo Novara comincia sfilata dei consulenti

Riprende questa mattina a Novara, nell'aula allestita all'Università del Piemonte Orientale, il processo davanti alla Corte d'Assise per omicidio volontario con dolo eventuale che vede come unico imputato per la morte di 392 persone a causa delle patologie generate dall'esposizione alla fibra di amianto, il magnate svizzero Stephan Schmidheiny. L'industriale, ultimo proprietario della Eternit, la fabbrica che aveva sede a Casale Monferrato, è stato già condannato per disastro ambientale nel primo processo, condanna poi cancellata in Cassazione quando il reato fu dichiarato prescritto. Oggi in aula, dopo le testimonianze dei parenti delle vittime e di molti cittadini, comincerà la sfilata dei consulenti. Sarà sentito per primo il commercialista Paolo Rivella, a cui è affidata la ricostruzione della situazione economico finanziaria dell'azienda e del suo proprietario. Rivella era già stato ascoltato al primo processo iniziato a Torino nel 2009.