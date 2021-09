Politecnico Torino, oggi in aula 15.000 studenti

Quindicimila studenti sono tornati oggi nelle aule del Politecnico di Torino. Lo ha annunciato il rettore Guido Saracco durante gli Stati Generali del Lavoro al via a Torino. "Sono riprese le lezioni in presenza, è stato emozionante. Da un sondaggio avevamo verificato che il 90% delle matricole voleva venire in aula. Non c'è stato nessun problema durante i controlli dei Green pass, anch'io scherzosamente li ho controllati", ha detto Saracco. "Da ingegnere - ha spiegato - abbiamo approcciato il problema in modo scientifico, abbiamo verificato che avere un Green pass comporta il 70% in meno di rischio di essere infettato e il 94-95% in meno di esiti gravi dell'infezione. Abbiamo organizzato una stazione di tamponi in sede: l'80% degli studenti ha dato la disponibilità a farlo volontariamente, ne faremo 900 alla settimana. Siamo gasati, intendiamo agire bene. Formare in presenza è tutta un'altra cose, vogliamo che questa notte dalla quale stiamo uscendo abbia meno conseguenze possibili sulla preparazione. Sappiamo che ci sono aziende che non assumono persone formate in questo periodo storico, per questo dobbiamo osare".

Saracco ha voluto incontrare per un saluto e un incoraggiamento le studentesse e gli studenti dell'Ateneo, in occasione dell'avvio delle lezioni del nuovo anno accademico. Il saluto di benvenuto è stato trasmesso in collegamento streaming in tutte le aule di lezione dall'aula 1V del Castello del Valentino ed è stato diffuso in diretta anche su Facebook per permettere la più ampia partecipazione da parte dei 36.000 studenti del Politecnico. "Vedervi qui in aula è molto emozionante - ha esordito il Rettore - e vi garantisco che siete nel posto giusto per costruire il vostro futuro: sono convinto che uscirete dal Politecnico di Torino non solo come ingegneri, architetti, designer e pianificatori tecnicamente preparati, ma come persone migliori, perché avrete avuto modo di confrontarvi con il mondo, in tutta la sua complessità". Un'iniziativa altamente innovativa è proposta dal Dipartimento di Scienze Matematiche agli iscritti al primo anno, il progetto "Ciao! Corso Interattivo di Accompagnamento Online". Si tratta di una modalità didattica che si avvicina al game based learning, proponendo materiale di supporto online, esercizi, quiz e mini-giochi culminati in una escape room virtuale ambientata al Politecnico, nella sede centrale di corso Duca degli Abruzzi: attraverso un percorso che si sblocca con la risoluzione di quesiti matematici partendo dall'aula magna porta a guadagnarsi un posto in aula, passando dal cortile e dai corridoi. Attraverso Ciao è stato fornito supporto sinora a più di 2000 matricole per recuperare eventuali carenze oppure rinfrescare conoscenze matematiche in vista della frequenza del primo corso di matematica, con attività di tutorato on line tenute da studenti collaboratori part-time tramite Virtual Classroom e via Telegram. Tra gli studenti e studentesse che hanno raggiunto la meta nel gioco finale, sono stati estratti a sorte 20 nominativi per l'assegnazione di altrettanti quaderni intelligenti, che il rettore ha svelato oggi in diretta.