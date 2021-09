Scuola: Torino, 200 iniziative in più per Crescere in Città

Sono 775,224 in più rispetto allo scorso anno, i percorsi educativi e formativi di Crescere in Città, il catalogo delle rivolte alle scuole di ogni ordine e grado offerte da Città di Torino, enti, atenei, istituzioni culturali e associazioni del territorio. Una progettazione condivisa che ha l'obiettivo di "proporre una Città Educativa espressione di coesione e condivisione delle finalità educative". Le attività, realizzate dalla Città, in particolare da Iter, e soprattutto da musei e istituzioni culturali, enti pubblici e privati, atenei e associazioni cittadine, si possono prenotare online da oggi al 15 ottobre e, in caso di posti ancora disponibili, verrà aperta una seconda sessione di raccolta delle prenotazioni dall'11 al 28 gennaio. Alle sei aree tematiche tradizionali (sostenibilità ambientale, linguaggi espressivi, conoscere la città e la tutela del patrimonio, competenze e cittadinanza digitale, costituzione, diritti e cittadinanza inclusiva, cultura ludica) si aggiunge quest'anno quella sul benessere emotivo e relazionale, tema particolarmente sentito a fronte degli effetti psicologici della pandemia. Il catalogo, inoltre, si è arricchito con una serie di attività per le scuole superiori.