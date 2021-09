Sistema Salza

Dicono che… molti siano saltati sulla sedia alla notizia, comparsa su un giornale, di un Enrico Salza in qualche modo vicino a Paolo Damilano. Più d’un suo amico, nei giorni scorsi, aveva ricevuto telefonate e messaggi in cui lo stesso ex banchiere di complemento si complimentava per aver scelto di sostenere Stefano Lo Russo, “unica opzione credibile”, garantendo che lo avrebbe supportato “seppur in modo riservato”. Insomma, a destra come a sinistra, c’è chi continua a bussare alla porta di quel vituperato Sistema Torino che, a distanza di trent’anni, non è più in grado di determinare le sorti politiche della città e s’accontenta di barcamenarsi tra i principali contendenti. Come uno dei tanti professionisti a piè di lista.