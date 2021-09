Meteo: cieli in prevalenza poco nuvolosi

A Torino oggi, martedì 28 settembre, cieli in prevalenza poco nuvolosi, ma con nubi in aumento serale fino a cieli nuvolosi o molto nuvolosi e deboli piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 26°C, la minima di 15°C, lo zero termico si attesterà a 3507m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord, al pomeriggio deboli e proverranno da Nordest. Nessuna allerta meteo presente. Piemonte: giornata in gran parte soleggiata sulle regioni di Nord Ovest. Verso sera si avvicina aria più umida dai quadranti occidentali che porterà un aumento della nuvolosità e la possibilità di qualche acquazzone specie sul medio-alto Piemonte. Clima tardo-estivo con massime intorno ai 25 gradi in pianura.