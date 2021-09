Assessore Ricca, il Piemonte guarda al futuro della mobilità

Il Piemonte "riparte per davvero, i VTM rappresentano il passato, presente e futuro del nostro territorio ma anche la nostra visione di innovazione per i prossimi anni". Lo ha detto Fabrizio Ricca, assessore regionale all'Internazionalizzazione, aprendo a Torino i lavori della VTM Conference, giornata di avvicinamento all'edizione 2022 di VTM Torino - Vehicle & Transportation Technology Innovation Meetings che si svolgerà a marzo. La conferenza, che riunisce la comunità industriale dei trasporti in presenza all'Ilo e in streaming su Youtube, è sostenuta da Regione Piemonte e Camera di commercio di Torino e organizzata dalla società internazionale specializzata abe - advanced business events in collaborazione con Ceipiemonte. I partecipanti rappresentano le principali realtà industriali nazionali e internazionali dell'automotive. Si confronteranno sui trend del settore, opportunità e sfide della mobilità sostenibile e tecnologie innovative come l'idrogeno. "Sarà un momento di riflessione - ha aggiunto l'assessore Ricca - che ci porterà a creare opportunità per le aziende e un segnale di partenza vera che mira a guardare a quelli che saranno i prossimi sette anni anche grazie alla programmazione europea".