Simboli nazisti sui muri della Cgil, ricercato un uomo

Nel corso della giornata di ieri, durante l'orario di apertura degli uffici, un uomo è entrato all'interno della sede di Settimo Torinese della camera del lavoro Cgil, in via Matteotti, e ha imbrattato i muri con simboli nazisti. Poi si è rapidamente dileguato. A darne notizia, questa mattina, il sindacato. I responsabili della camera del lavoro di Settimo hanno provveduto a denunciare l'accaduto ai carabinieri. "La Cgil, nel condannare il grave atto, non si farà intimidire da quanto accaduto continuando a rimanere presidio di democrazia e legalità sul territorio", fanno sapere dalla Cgil Torino.