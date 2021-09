Vaccini: Cimo Piemonte, accelerare con terza dose a sanitari

E' partita ufficialmente anche in Piemonte la campagna per la somministrazione della terza dose di vaccino anti Covid-19. Il Sindacato della Dirigenza Medica, Cimo Piemonte, chiede alla Regione di inserire nella lista dei soggetti più esposti anche tutto il personale sanitario, accelerando le procedure di vaccinazione. "Pensare che il Covid-19 sia meno pericoloso rispetto a qualche mese fa - spiega in una nota Sebastiano Cavalli, segretario di Cimo Piemonte - è un errore che non possiamo commettere. E' vero che la situazione è decisamente migliorata, ma è altrettanto vero che nella nostra regione i deceduti a causa della pandemia sono ancora alti, più di 11 mila persone, quindi non è pensabile abbassare la guardia. Tra i soggetti più a rischio oltre agli immunodepressi e ai trapiantati, oltre agli anziani over 80, ci sono medici e infermieri, coloro che ogni giorno si prendono cura dei pazienti negli ospedali e in tutti i contesti pubblici dove viene erogata assistenza sanitaria". Cimo Piemonte, per questo motivo, "chiede alle istituzioni locali - conclude Cavalli - di accelerare la somministrazione della terza dose vaccinale per consentire a tutto il personale sanitario di svolgere il proprio lavoro in sicurezza e con la giusta tranquillità, con quello spirito volitivo e appassionato che da sempre contraddistingue la nostra categoria".