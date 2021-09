Auto: Gallina, Torino è sempre capitale del settore

Il 40% del giro d'affari dell'automotive "è concentrato in Piemonte, fra queste imprese non c'è solo la manifattura ma anche il mondo dei servizi che vi ruota intorno. Questo fa di Torino la capitale dell'auto". Il dato è stato sottolineato da Dario Gallina, presidente Camera di Commercio di Torino nel suo intervento alla VTM Conference in corso all'Ilo, evento che apre la strada a VTM 2022, in programma il 30 e il 31 marzo. Elettrificazione, idrogeno, guida autonoma sono le sfide che si presentano per l'auto che l'industria deve capitalizzare. "A Torino è in programma l'investimento consistente del nuovo polo di Mirafiori, da 20 mila metri quadri, sostenuto da Regione Piemonte e Camera di Commercio - ha ricordato Gallina -. Ancor prima della costruzione dei muri il nostro ruolo sarà quello di fornire assistenza alla trasformazione tecnologica, mettendo a contatto le imprese fra loro e con il mondo degli atenei". Gallina ha ricordato anche l'imminente pubblicazione di uno studio sull'automotive condotto da Anfia e l'università Ca' Foscari che sarà presentato il 21 ottobre e darà il polso di un comparto strategico per l'industria italiana.