Torino: Lo Russo, prima sicurezza è quella sociale

"In queste settimane ho incontrato centinaia di persone e ho verificato che il tema sicurezza attraversa tutta la città in modo trasversale. Non possiamo far finta di nulla. Detto questo non possiamo fare come la destra, che brandisce il tema al solo fine elettorale, poi sulle azioni di contrasto reale perde interesse. La politica deve essere più seria e concreta. La prima sicurezza è quella sociale". Ad affermarlo il candidato sindaco di Torino per il centrosinistra, Stefano Lo Russo. Occasione la "Passeggiata solidale per le scuole", a cui ha partecipato, organizzata in Barriera di Milano per mobilitare il quartiere contro una serie di furti avvenuti nelle ultime settimane ai danni di diversi istituti scolastici della zona. "Lo spaccio di droga, il furto nella scuola o l'aggressione all'angolo della strada vanno contrastati sempre - rincara Lo Russo -, non solo quando fa comodo a qualcuno elettoralmente. Ai ragazzi vanno offerte occasioni di aggregazione e spazi dove incontrarsi", aggiunge, sottolineando che "il decoro urbano, l'illuminazione, lo sport sono tutte azioni che hanno effetti diretti sulla sicurezza in città. Torino è vulnerabile e da parte nostra non faremo mai strumentalizzazioni sulle fragilità umane o criminalizzando categorie con pregiudizi, piuttosto preoccuparci di cosa può fare l'amministrazione pubblica per aumentare la sicurezza in città. Meno comizi e più azioni concrete", conclude riferendosi all'iniziativa di questo pomeriggio del leader della Lega Matteo Salvini sempre in Barriera di Milano.