Reddito: Fossano, 8 ore di lavori utili per chi lo percepisce

Chi percepisce il reddito di cittadinanza a Fossano sarà impegnato in "progetti utili alla collettività" per almeno 8 ore la settimana. E' il primo progetto del genere avviato in provincia di Cuneo grazie alla collaborazione tra il Comune, che lo ha presentato, e il consorzio Monviso Solidale. Per il senatore della Lega, Giorgio Bergesio, "i dati sul reddito di cittadinanza sono preoccupanti ed evidenziano una profonda lacuna del sistema economico: sono un incentivo al lavoro nero e troppo spesso viene data a chi non ne ha necessità. Il 36% non è povero assoluto e oltre il 56% di chi ne avrebbe bisogno non lo riceve. Per questa ragione a Fossano abbiamo presentato questi progetti per la collettività per i primi 11 posti di lavoro". Si tratta di progetti in ambito culturale, sociale e ambientale, estendibili fino a 16 ore la settimana. Si chiamano "biblioteca aperta", "Fossano città accogliente", "Città verde e pulita" e "riordino mensa".