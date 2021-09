Amministrative : Pichetto (FI), abbiamo squadra all'altezza

"Lavoro, rilancio produttivo, attrazione di investimenti, ma anche ambiente, qualità della vita e capitale umano. La coalizione di centrodestra guidata dai candidati sindaci delle grandi città e dal candidato alla Regione Calabria, Roberto Occhiuto, ha un minimo comune denominatore: fare tutti assieme il bene dell'Italia. L'appuntamento elettorale che ci aspetta il prossimo 3 e 4 ottobre rappresenta una grande occasione per la ripartenza". E' quanto dichiara il senatore di Forza Italia e viceministro allo Sviluppo economico, Gilberto Pichetto. "Su Torino, in particolare, così come Novara, abbiamo una proposta convincente e una squadra assolutamente all'altezza" precisa Pichetto. "Il nostro Piemonte sta vivendo un grande momento di trasformazione sociale, economica e industriale: sfruttiamo il know how a disposizione, che è nel nostro Dna, e creiamo una visione che vada anche oltre. Abbiamo talenti, capacità, intelligenze. Se uniamo le forze per un obiettivo comune faremo tutti quanti assieme il bene di questa città".