Tennis: Nitto Atp Finals, riapre la biglietteria

Riapre la biglietteria delle Nitto Atp Finals, in programma a Torino dal 14 al 21 novembre. In seguito alle recenti indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico sulla capienza degli impianti sportivi al chiuso, il comitato organizzatore del torneo, che approda per la prima volta in Italia, ha deciso di rimettere a disposizione degli appassionati un numero limitato di posti nei settori di maggior pregio del Pala Alpitour. Da sabato 2 ottobre sarà dunque riaperta la biglietteria online, raggiungibile all'indirizzo https://ticket.nittoatpfinals.com. Prosegue inoltre la vendita dei biglietti per i settori riservati alla Corporate Hospitality e ai servizi "Incoming & Experience" gestiti in collaborazione con il Tour Operator Ufficiale Gattinoni.