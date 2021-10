Agricoltura: 17 mln per indennità compensative in montagna

Sono disponibili i 17 milioni di euro stanziati dalla Regione Piemonte destinati alle indennità compensative dell'agricoltura di montagna Si tratta di una storica misura del PSR (Piano di sviluppo rurale), con la quale la Regione Piemonte si propone di risarcire annualmente, in tutto o in parte, gli agricoltori che operano in montagna, per i costi aggiuntivi e il mancato guadagno dovuti ai vincoli e alle difficoltà a cui è soggetta la produzione agricola nelle 'Terre Alte'. Le risorse economiche per il finanziamento delle domande di sostegno, inizialmente insufficienti per far fronte all'intera richiesta di aiuto pervenuta (6.027 in tutto le domande presentate) sono state incrementate oggi dalla Giunta, su proposta del vicepresidente e assessore alla Montagna, Fabio Carosso, utilizzando i fondi provenienti dalla recente assegnazione effettuata dall'UE agli Stati membri per il PSR 2014-20 che e' stato esteso al biennio 2021-22.