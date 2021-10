Ricerca: Marnati "1,5mld in arrivo dall'Ue, usiamoli bene"

L'assessore regionale all'innovazione, Matteo Marnati, ha partecipato questa mattina al Bioindustry Park all'avvio del cantiere per il nuovo centro di ricerca e produzione di Advanced Accelerator Applications. "Questo luogo è un concentrato di speranza e innovazione - ha spiegato Marnati - chi si trova di fronte a malattie gravi sa che l'unica speranza è la ricerca. E' quello che la battaglia contro il Covid ci ha confermato". L'assessore ha spiegato che dall'Europa sono in arrivo in Piemonte un miliardo e mezzo di euro solo per l'innovazione e la ricerca: "Sarà nostro compito coinvolgere le imprese, l'università e i centri di ricerca per usare bene questi fondi. Perché questo potrà cambiare le sorti di tante persone nel prossimo futuro. Il vaccino contro il Covid ci ha dimostrato che si apriranno nuove frontiere per la cura di tante altre malattie. La battaglia della ricerca non finirà mai e dobbiamo essere sempre competitivi. Il Piemonte sarà al fianco di chi investe".