Covid: sostegno allo sport, dalla Regione altri 2 milioni

Si apre oggi il bando delle "Misure straordinarie per lo sport - emergenza Covid 19" voluto dalla Regione Piemonte per aiutare le realtà sportive del territorio a sostenere le spese che hanno dovuto affrontare durante il periodo di chiusura forzata dovuto alla pandemia. Lo stanziamento è pari a 2 milioni di euro e si rivolge alle Associazioni e alle Società sportive dilettantistiche, agli Enti di promozione sportiva e alle Federazioni. Queste risorse si sommano ai 5 milioni di euro già stanziati nei mesi scorsi per sostenere le realtà sportive del territorio di fronte alle conseguenze della pandemia. In tutto, dunque, sette milioni per sostenere lo sport di base, uno dei settori maggiormente colpiti dall'emergenza sanitaria, e per garantire la possibilità di ripartire.