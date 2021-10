Amministrative: nel Vco sono cinque i comuni al voto

Nel Verbano Cusio Ossola si vota per rinnovare le amministrazioni di cinque Comuni. Sono Domodossola, Trasquera, Macugnaga, Premosello Chiovenda, Qurana Sotto. Il comune più grande con 16.463 votanti, è Domodossola. Quattro i candidati che sfidano il sindaco uscente Lucio Pizzi, eletto cinque anni fa alla guida di una coalizione di centrodestra e oggi candidato con una lista civica dopo aver deciso di lasciare fuori tutti i partiti che lo avevano sostenuto. Nella sua lista sono confluiti anche tre noti esponenti della Lega, che hanno lasciato il partito in dissesto con le linee degli esponenti regionali in tema di politiche locali e della sanità. Il centrodestra punta sulla candidata Maria Elena Gandolfi, portavoce dell'europarlamentare Alessandro Panza; sarà appoggiata da 4 liste: Lega, Fratelli d'Italia, Forza Italia e Coraggio Domodossola, quest'ultima vicina al partito di Giovanni Toti. Il centrosinistra ha come candidato Gabriele Ricci, un giovane imprenditore iscritto al Pd, che oltre alla lista del suo partito potrà contare sulla lista civica di giovani "DomoDomani". L'estrema sinistra è in campo con Giuseppe La Faudi, insegnante, appoggiato da Sinistra per Domo e dalla lista civica Buongiorno Domodossola. Il quinto candidato è Antonio Ciurleo, ferroviere, a capo della civica Città per tutti. In Ossola si vota anche a Trasquera, Macugnaga e Premosello Chiovenda. In ogni comune in campo due liste civiche contrapposte. A Trasquera (273 elettori), Geremia Magliocco sfida il sindaco uscente Arturo Lincio, attuale presidente della Provincia del Vco. A Macugnaga (520 elettori) la sfida è tra Mattia Marone e Alessandro Bonacci. A Premosello (1.803 elettori) tra Elio Fovanna e Maurizio Bionda. Nel Cusio si vota a Quarna Sotto, 335 elettori: una sola lista guidata da Gian Mario Trapletti.