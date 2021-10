Amministrative: nel Biellese sono otto i Comuni al voto

Sono otto i comuni in cui, domenica 3 e lunedì 4 ottobre, si vota per rinnovare le amministrazioni comunali. Si tratta di Campiglia Cervo, Rosazza, Zumaglia, Lessona, Coggiola, Veglio, Castelletto Cervo e Dorzano. Una sola lista a Dorzano, dove si ricandida il sindaco uscente Sergio Gusulfino, al suo terzo mandato. A Coggiola si sfidano Pierangela Bora, architetto, e Paolo Setti, entrambi volti nuovi che non hanno mai avuto esperienza come primi cittadini. A Castelletto Cervo la sfida è tra il sindaco uscente Renzo Selva e il vicesindaco uscente Omar Giletti. Una sola lista anche a Lessona, quella del vicesindaco Simone Cambiè; quella del capogruppo di minoranza Emidio Paniccia è stata esclusa, perché presentata in ritardo rispetto allo scadere del termine. A Veglio sono in corsa Lorenzo Menegatto e il sindaco uscente Nicola Marzolla. A Zumaglia il 21enne Edoardo De Faveri, alla prima esperienza in politica, sfida Yuri Toniazzo. In Valle Cervo, a Campiglia il sindaco uscente Maurizio Piatti, che è stato protagonista della fusione di tre Comuni, si oppone a Riccardo Mazzucchetti, che ha promesso di togliere tutti gli emolumenti, se eletto, in accordo con i futuri consiglieri, per devolvere quelle risorse alle casse del Comune. Al voto infine Rosazza, piccolo centro della Valle Cervo con poco più di 100 abitanti, dove si ricandida Francesca Delmastro, al secondo mandato. La lista che si oppone, quella di Mirko Marangon, è una lista civetta per scongiurare il commissariamento nel caso la lista del sindaco uscente non raggiungesse il quorum.