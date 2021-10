Amministrative: Astigiano, al voto 11 comuni e 13mila elettori

Sono undici i comuni astigiani al voto il 3 e 4 ottobre. Si tratta di Casorzo, Castelnuovo Belbo, Cortanze, Nizza Monferrato, Olmo Gentile, Piovà Massaia, Quaranti, Roatto, Rocca d'Arazzo, San Paolo Solbrito e Scurzolengo. Sono 13.275 gli aventi diritto al voto, tra i quali 136 cittadini di altri paesi comunitari che hanno chiesto di votare nel Comune di residenza. La sfida più attesa è quella sotto il "Campanon" di Nizza Monferrato, dove il sindaco uscente, Simone Nosenzo (CambiAmo Nizza), cercherà riconferma contro Laura Grasso, di Nizza futura, in una campagna elettorale che ha visto anche alcuni colpi di scena. Dopo l'esclusione dalla lista della maggioranza dell'assessore alle Manifestazioni, Marco Lovisolo, unico dell'attuale giunta a non essere riconfermato e nominato poi vicepresidente della Provincia di Asti, Arturo Cravera, ex assessore alle Manifestazioni della giunta di centrosinistra e per 5 anni consigliere di minoranza di Insieme per Nizza, appoggerà Nosenzo. Il quasi 90enne Pietro Balestrino, impegnato da anni nelle file della destra, ha dato il suo appoggio alla candidata di centrosinistra Laura Grasso, dopo che il suo progetto a favore dell'oratorio salesiano, oggi in totale abbandono, non ha riscontrato interesse nell'attuale maggioranza. A Casorzo. Cortanze, Piovà Massaia, Roatto e Scurzolengo si presenta un'unica lista.