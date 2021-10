Amministrative: 21 Comuni al voto nel Vercellese

Sono 21 i comuni della provincia di Vercelli che andranno alle urne domenica 3 e lunedì 4 ottobre per il rinnovo del sindaco e del Consiglio comunale. Occhi puntati in particolare su due centri tra i più grandi del territorio: a Santhià il sindaco uscente Angelo Cappuccio, del Pd, lascerà la poltrona da primo cittadino a uno dei quattro candidati, che sono l'ex sindaco Gilberto Canova, Alessandro Caprioglio, Biagio Munì e Angela Ariotti. La sfida principale è tra Munì, sostenuta dalla coalizione di centrodestra, e Ariotti, attuale vicesindaca che tenta di dare continuità alla giunta Cappuccio. L'altro centro più importante del Vercellese chiamato al voto è Gattinara, dove si cerca il successore del leghista Daniele Baglione. Cinque i candidati sindaci per la città del vino: Maria Vittoria Casazza, nella cui lista è presente lo stesso Baglione, candidato come vicesindaco, Diego Costanzo, Mariella Goldin, Patrizio Petterino e Luigi Zanetta. Petterino fa parte dell'attuale minoranza, mentre Zanetta, 75 anni, segna il ritorno dei "Comunisti per Gattinara". Si vota anche a San Germano, comune commissariato dopo le dimissioni della sindaca leghista Michela Rosetta, che però si candida come "vicesindaca aggiunta" in caso di vittoria di una delle due liste. Tra i comuni minori chiamati alle urne anche Borgo Vercelli, Borgo d'Ale, Fontanetto Po e altri centri minori della Valsesia.