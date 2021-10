Lo Russo emozionato, fondamentale andare a votare

"Non nego un po' di emozione. Ho avuto il privilegio di stare molti anni nell'amministrazione di Torino e di fare tante cose, ma è la prima candidatura da sindaco. Sicuramente la responsabilità che sento di avere oggi è grande e questo incide anche sull'emozione". Sorride Stefano Lo Russo, candidato sindaco di Torino per il centrosinistra, quando arriva alla scuola elementare Montale per votare. "Votare è fondamentale - dice uscendo dalla sezione 108 -, è importante perché è un diritto dei cittadini partecipare alla vita democratica e credo che in tempi come questi sia molto importante non vanificare questo diritto. Ci sono tanti Paesi nel mondo in cui non è consentito ai cittadini di scegliere i loro rappresentanti e penso questo sia un elemento su cui riflettere molto quando decidiamo se votare o no". Quanto al tema astensione osserva che "è un grande tema, trasversale agli schieramenti politici e sarà la qualità dell'amministrazione prossima a dover dare un contributo anche al tema della disaffezione che è sicuramente una grande questione della democrazia italiana e purtroppo riguarda anche le amministrative". Per lui, oggi, una giornata di relax. "Oggi vado a pranzo dalla mamma, che non vedo da tante settimane - racconta -. Poi credo andrò al cinema a vedere il nuovo film di 007".