Appendino al voto, ogni volta un'emozione

"Ogni volta, quello del voto è un momento emozionante". Anche la sindaca di Torino Chiara Appendino si è recata questa mattina a votare nel suo seggio alla scuola Pacinotti. L'ultimo voto in veste di prima cittadina prima di passare il testimone. "Le urne sono aperte oggi fino alle 23 e domani, 4 ottobre, dalle 7 alle 15. Buon voto a tutte e tutti", scrive su Facebook Appendino che, come sempre, è andata a votare accompagnata dal marito Marco e dalla figlia Sara. Qualche saluto ai cittadini in attesa di esprimere la loro preferenza e un ringraziamento a chi sta lavorando per far funzionare la macchina elettorale, prima di entrare nella cabina per fare la sua scelta.