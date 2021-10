Sganga fa propaganda per consiglieri, bufera nel M5s

Valentina Sganga, aspirante prima cittadina di Torino per il Movimento 5 Stelle, invita a far convergere le preferenze su due candidati pentastellati al Consiglio comunale ed è polemica tra gli attivisti. "Se è così mi vergogno per lei - tuona il senatore M5s Alberto Airola - Sei la candidata di tutti e questo non si fa neanche in privato". Ma la candidata sindaca si difende: "Si è trattato di un messaggio privato mandato in risposta a chi mi ha chiesto un'opinione personale". A sollevare la questione, sulle chat del Movimento 5 Stelle, è stato Vito Dicorato, candidato M5s al Consiglio comunale, che via whatsapp mostra il messaggio inviato dalla Sganga, un facsimile della scheda elettorale con i nomi di Albano e Mensio. "L'ho trovato scorretto - scrive - perché tanti candidati hanno corso allo stesso modo, se non di più". "Non sostengo i due candidati in questione più degli altri - precisa Sganga -. Si è trattato di un messaggio privato mandato in risposta a chi mi ha chiesto un'opinione personale, considerando che stavo parlando con quella persona in particolare. Ad esempio, quando un operatore dei mercati mi chiede indicazioni io gli parlo di chi, di noi, si è occupato di commercio. A un architetto indico chi si è occupato di urbanistica, e via dicendo".